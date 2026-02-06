Rede municipal amplia acesso à mamografia para diagnóstico do câncer de mama

Publicada em 06/02/2026 às 15h34
No Dia Nacional da Mamografia, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), avança na oferta de exames pela rede municipal, resultado do fortalecimento das ações de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Os dados mostram a retomada e ampliação do serviço neste ano, com a realização de 1.330 mamografias — o maior número registrado no período analisado. Entre 2020 e 2024, houve oscilações na oferta do exame: foram 411 exames em 2020, 1.050 em 2021, 997 em 2022, 162 em 2023 e nenhum em 2024.
A retomada aconteceu em 2025, após a entrega de um novo mamógrafo ao Centro de Especialidades Médicas
Em 2024, a suspensão do serviço ocorreu devido à inoperância do equipamento, que precisava ser substituído para garantir a segurança e a qualidade dos exames. A retomada aconteceu em 2025, após a entrega de um novo mamógrafo ao Centro de Especialidades Médicas (CEM), permitindo atender a demanda reprimida e ampliar o acesso das usuárias.
“Investir em equipamentos e na organização da rede significa garantir mais acesso e cuidado com a saúde das mulheres”, disse o prefeito Léo Moraes.
“Com o novo equipamento, conseguimos aumentar a capacidade de exames e oferecer a mamografia no tempo adequado para quem precisa”, disse Jaime Gazola, Secretário Municipal de Saúde.
A mamografia é indicada, prioritariamente, para mulheres entre 50 e 69 anos, com recomendação de realização a cada dois anos. Para ter acesso ao exame pelo SUS, a orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para avaliação e encaminhamento.
