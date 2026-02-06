Presidente do TJRO destaca papel da advocacia em sessão de abertura do Conselho da OAB RO

Publicada em 06/02/2026 às 15h46
O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, participou, nesta terça-feira, 6, da 500ª Sessão do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia. Conduzida pelo presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira, a sessão reuniu conselheiros(as) da Ordem e representantes de órgãos do sistema de Justiça.
Ao compor a mesa de abertura, o desembargador destacou o papel essencial da advocacia como protagonista do sistema de justiça, ressaltando que não há Justiça efetiva sem uma advocacia forte, ética e tecnicamente preparada. “O Tribunal de Justiça de Rondônia vê a OAB como parceira estratégica na construção de um sistema de Justiça mais eficiente, acessível e humanizado. Nossa gestão está comprometida com o diálogo permanente, a escuta ativa e a construção conjunta de soluções. E espera reciprocidade. As portas do TJRO estão abertas — não apenas simbolicamente, mas operacionalmente — para que possamos enfrentar juntos os desafios da prestação jurisdicional em Rondônia”, declarou.
Ao abordar os desafios contemporâneos, Alexandre Miguel enfatizou a importância da transformação digital com humanização, lembrando que tecnologias como inteligência artificial, processos eletrônicos e audiências virtuais devem servir ao jurisdicionado e ampliar o acesso à Justiça. O presidente também destacou o compromisso com as prerrogativas e a dignidade profissional, tanto da advocacia quanto da magistratura. O presidente pontuou que o respeito às prerrogativas é dever constitucional e condição indispensável ao bom funcionamento da Justiça.
Durante a sessão, Alexandre Miguel também reforçou o compromisso do TJRO com a transparência, mencionando o índice de 98,38% de assertividade no Portal da Transparência, conforme avaliações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Atricon.
O presidente da OAB Rondônia destacou a relevância das instituições para o fortalecimento da Justiça. “O maior ativo da Justiça é a confiança. Sem confiança há apenas poder formal desconectado da sociedade”, refletiu o advogado. Ao agradecer a presença do chefe do Poder Judiciário à Sessão, também destacou a trajetória do desembargador no TJRO, marcada por atuação séria e técnica.
