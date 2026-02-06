Sessão histórica: OAB RO realiza a 500ª reunião do Conselho Pleno

Publicada em 06/02/2026 às 16h42
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) realizou a 500ª Sessão Ordinária do Conselho Pleno, a primeira do ano. O encontro marcou um momento histórico para a advocacia rondoniense e reuniu conselheiros, dirigentes e representantes da classe para deliberar sobre temas relevantes para o exercício profissional.
Dentre os presentes, contou com a participação do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), representado pelo presidente, desembargador Alexandre Miguel, eleito para o biênio 2026–2027, reforçando o compromisso institucional entre a OAB e o Poder Judiciário no fortalecimento da Justiça estadual.
Também prestigiaram a sessão autoridades como a promotora de Justiça Tâmera Padoin Marques Marin, do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), destacando a presença de instituições parceiras na construção de um sistema jurídico mais acessível e colaborativo.
A sessão contou ainda com a presença do ex-presidente da OAB Rondônia, Arquilau de Paula, cuja trajetória à frente da Seccional rondoniense foi lembrada como referência de liderança e fortalecimento institucional da advocacia no estado.
Durante a sessão, foram apreciados e julgados diversos processos administrativos e institucionais. Entre os destaques, esteve a análise de propostas voltadas à inclusão de advogados e advogadas neurodivergentes, como a possibilidade de identificação opcional na carteira profissional e o uso de símbolos específicos de reconhecimento, como o do autismo.
Também estiveram em pauta pedidos de assistência, indeferimentos de inscrição e requerimentos de desagravo, reafirmando o papel do Conselho Seccional como instância fundamental na proteção das prerrogativas e na valorização da profissão.
Outro momento importante foi a nomeação da advogada Natasha Santiago, atual presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, como conselheira seccional da OAB Rondônia. A indicação foi submetida à apreciação do Conselho Pleno e aprovada por unanimidade, demonstrando o reconhecimento à sua atuação e ao trabalho desenvolvido na área.
O presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira, destacou a importância do momento.
“A 500ª sessão do Conselho Pleno simboliza a maturidade institucional da nossa Seccional. Seguimos avançando com responsabilidade, ouvindo a advocacia e construindo soluções que impactam diretamente a classe e a sociedade”, afirmou.
A sessão reforçou o protagonismo da OAB Rondônia no cenário jurídico estadual, consolidando a atuação firme da entidade na defesa da advocacia, no fortalecimento das instituições e na promoção de uma Justiça mais acessível e humana.
