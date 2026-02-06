Operação Volta às Aulas reforça segurança e orientação no trânsito de Porto Velho

Publicada em 06/02/2026 às 15h30
Com o retorno das atividades escolares na rede de ensino municipal a partir desta quarta-feira (4), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), deu início à Operação Volta às Aulas. A iniciativa visa organizar o fluxo de veículos, prevenir acidentes e conscientizar pais, alunos e motoristas sobre a importância do respeito às normas de trânsito nos horários de pico.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, disse que a presença dos agentes nas ruas é fundamental para instruir a população e que a prioridade é um trânsito mais humano e seguro. “Com a Operação Volta às Aulas, estamos nas ruas para proteger nossas crianças e garantir que o retorno às escolas seja tranquilo. Pedimos a colaboração de todos os condutores para que reduzam a velocidade próximo às escolas e respeitem a faixa de pedestre. Educação no trânsito se faz com a participação de toda a sociedade".
OPERAÇÃO VOLTA ÀS AULAS
OPERAÇÃO VOLTA ÀS AULAS
O fluxo de veículos em Porto Velho chega a dobrar nos horários de entrada e saída das escolas. Para lidar com esse aumento, agentes de trânsito atuam diretamente na orientação de quem circula pelas vias.
A operação ocorre de forma itinerante, abrangendo unidades escolares nas zonas Leste, Sul e Central da capital. Segundo a supervisora da Semtran, Elaine Medeiros, o foco principal é a segurança viária. "O objetivo é garantir a organização do fluxo nos horários de entrada e saída, promovendo o cumprimento das normas e a preservação da integridade física de toda a comunidade escolar".
Embora o caráter da ação seja educativo, a fiscalização segue ativa. Condutores que desrespeitarem a preferência do pedestre na faixa ou cometerem infrações que coloquem em risco a segurança estão sujeitos a notificações.
Carlos Eduardo, que leva o enteado para a aula, relatou que a organização facilitou o trajeto
Para quem transita pelas áreas escolares de Porto Velho, a presença da prefeitura tem feito a diferença. Carlos Eduardo, um dos condutores que levava o enteado para a aula relatou que a organização facilitou o trajeto: "Essa ação trabalha auxiliando o trânsito na passagem dos pedestres. Eu encostei e passei sem problemas. O fluxo aqui é intenso, mas a ação melhorou muito a fluidez".
A legislação de trânsito é clara em locais com grande aglomeração de pessoas, como escolas e hospitais, o condutor é obrigado a reduzir a velocidade, independentemente da presença de faixas ou semáforos.
Semtran recomenda que os pais saiam de casa um pouco mais cedo para evitar o horário de pico
A agente de trânsito Laíz Rodrigues destaca que pequenos gestos fazem a diferença. "Orientamos que o pedestre sempre sinalize a intenção de atravessar, fazendo o sinal com a mão. Muitos acham que, por estar na faixa, podem entrar direto, mas é preciso dar tempo para o condutor visualizar". Ela também alerta sobre a atenção redobrada com motociclistas que trafegam nos corredores e o perigo de parar em fila dupla. "Deixar o filho no meio da via coloca a vida da criança em risco. A recomendação é que os pais saiam de casa um pouco mais cedo para evitar o horário de pico e estacionamentos lotados".
Dicas para uma volta às aulas segura:
Aos pais, saiam de casa com antecedência para evitar pressa e manobras arriscadas.
No desembarque, nunca pare em fila dupla, utilize as vagas permitidas para deixar o aluno com segurança.
Aos pedestres, sempre atravesse sempre na faixa e faça de estender com a mão antes de iniciar a travessia.
