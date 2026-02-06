“Com muita coragem até o final”: Leandro Lima anuncia morte do pai após luta contra câncer

Publicada em 06/02/2026 às 14h40
O ator Leandro Lima, que integra o elenco de Três Graças, comunicou nesta sexta-feira (6) a morte do pai, Marcos Antônio, vítima de um câncer de pâncreas em estágio avançado. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o artista prestou homenagem e agradeceu as mensagens de apoio recebidas desde que tornou público o diagnóstico.
Poucas semanas antes, Leandro havia usado seus perfis para relatar o drama familiar e chamar atenção para a importância do diagnóstico precoce. Segundo ele, a doença foi identificada quando já se encontrava em fase grave, o que reduziu significativamente as possibilidades de tratamento. “Há alguns dias, eu fiz aqui um post falando sobre prevenção, sobre cuidados com a saúde, quanto é importante um diagnóstico precoce e acabei compartilhando com vocês o caso do meu pai. Um caso de câncer de pâncreas, já bem avançado. Era um alerta”, disse.
No mesmo relato, o ator comentou a repercussão do desabafo inicial. “Acabei recebendo muita mensagem de carinho, de apoio, muitas orações, pessoas compartilhando casos que tiveram na família e terminaram bem, casos que não terminaram tão bem assim”, afirmou.
Ao confirmar a morte do pai, Leandro descreveu a intensidade do período vivido pela família. “Foi uma batalha dura, intensa, dolorosa, mas que ele enfrentou com muita coragem até o final. Ele fez a sua passagem”, declarou. O ator também destacou momentos de afeto e despedida durante a internação. “Foram muitos momentos bonitos também, momentos em que ele recebia visitas. Meu pai era um cara muito solar, muito alegre, e ele, com o pouquinho de energia que sobrava, se alegrava com cada visita.”
O artista ressaltou ainda a união entre os irmãos durante o período difícil. “Agradeço muito a presença de todos os meus irmãos, a gente se uniu muito nesse período, foi bonito”, disse.
Ao relembrar a trajetória de Marcos Antônio, Leandro falou sobre a paixão do pai pela natureza e pelo espírito aventureiro. “Ele era um cara que amava a natureza, amava os animais, gostava de plantar, plantava tudo e um aventureiro, como dizia ele”, contou. Em seguida, citou viagens marcantes feitas de bicicleta, como o Caminho do Ouro, de Minas Gerais até Paraty, além de trajetos do Rio de Janeiro até a Argentina.
Em 17 de janeiro, ao revelar o diagnóstico, o ator já havia deixado um alerta aos seguidores. “Façam seus exames de rotina, prestem atenção no corpo e não ignorem sinais. Isso pode evitar muito sofrimento e garantir mais tempo de vida”, escreveu na ocasião.
Desde dezembro de 2025, Leandro Lima estava afastado das redes sociais para acompanhar de perto o tratamento do pai e dedicar-se integralmente à família durante o período delicado.
