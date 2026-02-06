“Tudo é conversado”: Andressa Urach comenta reação do namorado à exposição no Carnaval

Publicada em 06/02/2026 às 14h48
No centro de debates recentes nas redes sociais, Andressa Urach falou sobre como o namorado, Flavio Giglioli, lida com a exposição de sua imagem em trabalhos ligados ao Carnaval e à produção de conteúdo adulto. A influenciadora afirmou que a relação é pautada por diálogo e acordos claros, mesmo diante de situações que naturalmente despertam ciúmes.
Confirmada como musa da Porto da Pedra, Andressa explicou que o assunto foi tratado de forma aberta entre o casal. “É claro que ele sente ciúmes, isso é normal. Mas tudo é conversado. Eu sou monogâmica na minha relação e faço questão de deixar isso muito claro”, disse, ao comentar os limites estabelecidos na vida pessoal.
Segundo ela, o companheiro compreende que as aparições no Carnaval e a atuação em plataformas voltadas ao público adulto fazem parte de sua atividade profissional. Andressa reforçou que não há envolvimento afetivo nas produções e que essa distinção é entendida dentro do relacionamento. “O que eu faço é trabalho, não tem envolvimento afetivo. Ele entende isso e entende também que o Carnaval é outra forma de exposição profissional”, afirmou.
A declaração ocorre após a influenciadora voltar a ser alvo de críticas na internet por um episódio ocorrido em janeiro, quando anunciou a gravação de um vídeo adulto ao lado do filho, Arthur Urach. Até então, o jovem atuava apenas nos bastidores das produções. A revelação gerou forte reação negativa e abriu discussões sobre limites éticos e exposição familiar.
Na ocasião, Andressa defendeu que o trabalho teria caráter profissional e sustentou que, do ponto de vista legal, não haveria irregularidade, argumento que foi amplamente contestado no debate público. O material acabou sendo disponibilizado em uma plataforma própria criada por ela, após não ser aceito por sites tradicionais do segmento adulto.
Apesar da repercussão, Andressa mantém o discurso de que suas escolhas são conscientes e discutidas com o parceiro. A influenciadora afirma seguir com seus projetos profissionais, enquanto a polêmica continua sendo tema de discussões nas redes sociais.
