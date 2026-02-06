Ex-prefeito faz campanha a governador no interior, advogado e professor pré-candidato do MDB, Estado abre Ano Letivo na segunda-feira

Publicada em 06/02/2026 às 14h00
Governador – o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, presidente regional do PSDB, não esperou o Carnaval para manter ativa a sua pré-campanha a governador de Rondônia. Esta semana esteve em Cacoal, município onde “tudo começou”, segundo ele, ao conceder entrevista ao site “Hoje Amazônia”. Foi em Cacoal que Hildon iniciou sua vida pública. "Tenho um carinho enorme por Cacoal. Foi aqui que conheci minha esposa, a deputada Yeda Chaves, nos tempos do ´Boteco` do Dirceu'", argumentou. Durante cerca de 18 meses ele foi promotor de Justiça na Comarca de Cacoal. Com a Unijipa, do segmento educacional chegou a fomentar 1,3 mil empregos. Segundo o ex-prefeito (dois mandatos seguidos) de Porto Velho, "Cacoal é o ponto de partida da minha história em Rondônia. Daqui saí para o desafio de administrar a capital, mas o carinho e o aprendizado que esta cidade me deu são os pilares da minha pré-candidatura ao Governo".
Governador II – A disputa pela sucessão estadual nas eleições gerais de outubro próximo a cada dia ganha maior espaço na mídia regional, mesmo com o Carnaval sendo o assunto prioritário. Além de Chaves, que teria declinado de uma pré-candidatura ao governo para concorrer à Câmara Federal, comentário que não se materializou, pois ele continua firme rumo ao Governo do Estado, mais um nome foi acrescido à longa lista (cerca de dez pré-candidatos) à sucessão de o governador Marcos Rocha, que assumiu recentemente a presidência do PSD em Rondônia. Rocha era pré-candidato ao Senado desde a sua reeleição em 2022, mas teria desistido e disse publicamente que terminaria o segundo mandato (dezembro). Após assumir o PSD no Estado, há quem aposte que ele irá renunciar seis meses antes e concorrerá a uma das duas vagas ao Senado. Quem viver verá...
Governador III – A indecisão do senador Confúcio Moura, presidente estadual do MDB se concorrerá a cargos eletivos (reeleição ou governador) nas eleições de outubro mobiliza a cúpula do partido. O assunto mais recente é que o advogado e professor, ex-vereador de Pimenta Bueno, Paulo Andrade poderá ser o pré-candidato do partido à sucessão estadual. Como existe a possibilidade de uma ruptura da aliança com o PT, que teria como pré-candidato o ex-deputado federal, ex-presidente regional do PSD, Expedito Neto, que se filiou recentemente ao partido de o presidente Lula da Silva, se colocando como pré-candidato a governador, o MDB poderá optar por Paulo Andrade, militante ativo e pessoa com condições político-eleitoral de sucesso nas urnas na disputa do cargo de governador em outubro.
Governador IV – Paulo, além de vereador em Pimenta Bueno é reconhecido como um gestor competente e os peemedebistas têm um nome de expressão para concorrer à sucessão estadual com chances de sucesso. Nas eleições deste ano. O MDB sempre foi um partido forte não somente em Rondônia, onde Valdir Raupp, ex (vereador, prefeito, governador, senador), foi o seu maior líder. O partido também foi o primeiro em nível nacional. Hoje enfrenta dificuldades, inclusive em Rondônia, mas as lideranças acreditam que Paulo Andrade é um nome sem rejeição e que poderá levar o MDB a novamente comandar a política regional. Até as convenções (20 de julho a 30 de agosto) quando serão escolhidos os candidatos a cargos eletivos, de presidente da República, a governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas muita discussão ocorrerá sobre o assunto, mas Paulo Andrade deverá ser o nome peemedebista para concorrer à sucessão estadual em Rondônia. E tem perfil e idoneidade para isso.
Escola – A abertura do ano letivo da Rede Estadual de Ensino em Rondônia ocorrerá na segunda-feira (9) com a solenidade de abertura na Escola Estadual Professora Calheiros Cotrin, em Porto Velho, a partir das 8h30. O Estado tem 105 escolas na capital e interior e cerca de 170 mil alunos. No evento serão apresentados equipamentos adquiridos pela Seduc (Secretaria de Estado da Educação) como tablets e computadores, e o canto do Hino Céus de Rondônia. Para o governador Marcos Rocha (PSD), a abertura do ano letivo simboliza o compromisso da gestão com a educação. “Temos trabalhado de forma contínua para fortalecer a educação e garantir melhores condições para estudantes e profissionais da rede estadual, com investimentos em equipamentos e melhorias nas estruturas físicas das escolas”, argumentou. Para a titular da Seduc, Albaniza Oliveira, a abertura do Ano Letivo 2026 “reafirma o compromisso da gestão com uma educação pública estruturada, inclusiva e presente em todas as regiões do Estado”.
Respigo
A cassação do vereador de Pimenta Bueno, Sérgio Tobias (UB), pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), devido a “uso irregular de recursos financeiros”, durante a campanha eleitoral é um aviso para os demais, que foram eleitos e reeleitos na mesma situação em Rondônia nas eleições municipais de 2025. Tobias foi o terceiro mais bem votado em 2024 (758 votos), pode –e deverá recorrer– a instâncias superiores, mas experientes advogados da área eleitoral dizem que será muito difícil Tobias se manter no cargo +++ O vereador de Vilhena, Gabriel, foi cassado pelo TRE-RO, devido a irregularidades na cota de gênero. Em Porto Velho também teremos mudança no quadro atual dos 23 vereadores, que foram reeleitos em eleitos em 2024, porque a nova composição de desembargadores de o TRE-RO está dando celeridade nos processos pendentes +++ O comando do TRE-RO para o biênio 2026/27 -RO tem os desembargadores Raduan Miguel Filho presidente e Daniel Ribeiro Lagos, vice-presidente. Além de Osny Claro suplente do presidente, e Álvaro Kálix Ferro suplente do vice-presidente e corregedor regional eleitoral.
