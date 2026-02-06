Prefeitura de ESpigão do Oeste realiza treinamento em primeiros socorros e combate a incêndio

Publicada em 06/02/2026 às 14h35
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), promoveu na manhã desta sexta-feira, 06 de fevereiro de 2026, o Treinamento Técnico em Primeiros Socorros e Prevenção e Combate a Incêndio, no auditório do Centro Cultural.
A capacitação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia e foi voltada aos profissionais de apoio da rede municipal de ensino, com o objetivo de ampliar a preparação dos servidores para situações de emergência no ambiente escolar.
A primeira etapa do treinamento foi conduzida pela Subtenente BM Paula, que abordou os principais procedimentos de primeiros socorros, com ênfase no atendimento inicial a crianças. Em seguida, o Sargento BM Castro ministrou a parte teórica sobre prevenção e combate a incêndio, apresentando conceitos fundamentais, identificação de riscos e medidas de segurança.
Na sequência, o Técnico de Segurança do Trabalho do SESMT, Paulo Sergio Castilhos, conduziu a etapa complementar, reforçando orientações práticas e o uso correto dos equipamentos de combate a incêndio.
A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com a segurança dos servidores e da comunidade escolar, promovendo a cultura da prevenção e da resposta rápida em situações de risco. Ao final, a Prefeitura agradeceu ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, aos instrutores e aos participantes, informando que será emitido certificado com os conteúdos abordados.
