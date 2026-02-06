Prefeitura de Ji-Paraná retoma atividades do SCFV no Cras São Francisco

Publicada em 06/02/2026 às 14h22
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), retomou as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no Cras São Francisco, marcando o início das ações do serviço em 2026.
Nesta etapa, participam crianças e adolescentes atendidos pelo SCFV, organizados nos grupos “Turminha do Bem” e “Os Incríveis”, que integram as ações desenvolvidas no contraturno escolar. Os encontros acontecem todas as terças-feiras, nos horários das 13h30 às 15h e das 15h às 16h30.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem como objetivo prevenir situações de risco social, fortalecer os vínculos familiares e comunitários e promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. As atividades são planejadas para estimular a autonomia, o protagonismo e a convivência saudável, por meio de ações lúdicas, culturais e esportivas.
Ainda nesta semana, no Cras São Francisco, aconteceu o primeiro encontro de 2026 do grupo da terceira idade “Vidas que Inspiram”. O momento foi marcado por reencontro, acolhimento e troca de experiências, permitindo que os participantes compartilhassem vivências e histórias do período de recesso.
Durante o encontro, os integrantes do grupo foram convidados a opinar sobre novas atividades para 2026. As sugestões foram ouvidas individualmente e registradas pela equipe técnica, reforçando o compromisso da gestão municipal com a participação ativa dos usuários na construção das ações. A programação foi finalizada com um almoço de confraternização, fortalecendo ainda mais os laços comunitários.
A Prefeitura de Ji-Paraná reforça que todas as crianças, adolescentes e idosos referenciados no Cras São Francisco podem participar das atividades, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a proteção social, a inclusão e o cuidado com as famílias do município.
