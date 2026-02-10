Diagnóstico da educação infantil moderniza rede de ensino em PVH

Publicada em 10/02/2026 às 15h52
O diagnóstico da educação infantil da rede municipal de Porto Velho foi apresentado nesta terça-feira (10) e marca um passo importante no compromisso da Prefeitura com a melhoria das creches e pré-escolas do município. A ação faz parte do plano de governo da atual gestão e foi realizada pelo Grupo Especial de Trabalho para a Estruturação e Modernização da Educação Infantil, criado por decreto municipal Decreto Nº 21.005.
O levantamento técnico avaliou as condições das unidades de ensino, analisando pontos essenciais como infraestrutura, acessibilidade, logística e diversas outras áreas. A partir desse estudo, foi possível identificar onde estão os principais problemas e quais regiões precisam de intervenções prioritárias, considerando fatores como vulnerabilidade social e demanda por vagas.
Segundo o prefeito Léo Moraes, a apresentação do diagnóstico demonstra que a gestão está cumprindo o que foi assumido com a população. “A educação infantil é prioridade no nosso plano de governo. Esse diagnóstico nos dá clareza sobre o trabalho que precisamos desenvolver. Nosso compromisso é garantir espaços seguros, dignos e adequados para que nossas crianças possam aprender e se desenvolver desde os primeiros anos de vida”, afirmou.
Além de mostrar a realidade da rede municipal, o diagnóstico aponta caminhos para a solução dos desafios encontrados. O relatório apresenta propostas de curto, médio e longo prazo, com planejamento financeiro e cronogramas, permitindo que a Prefeitura atue de forma organizada, eficiente e transparente.
O trabalho foi desenvolvido de forma integrada, com a participação de várias secretarias municipais e especialistas. Essa atuação conjunta reforça a responsabilidade compartilhada na construção de políticas públicas sólidas e voltadas ao bem-estar das crianças e das famílias de Porto Velho.
Para o secretário da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Giordani Lima, esse diagnóstico é um instrumento fundamental para transformar a educação infantil de Porto Velho com responsabilidade e planejamento. “A partir desse levantamento técnico, conseguimos enxergar com clareza as reais necessidades das nossas creches e pré-escolas. É um trabalho construído de forma coletiva, que fortalece a gestão, orienta os investimentos e garante que cada ação tenha impacto direto na qualidade do atendimento às nossas crianças e no apoio às famílias”.
Como parte desse processo de modernização, Porto Velho foi um dos municípios selecionados pelo Fundo de Apoio à Estruturação de Parcerias Público-Privadas (FEP), com a participação da Caixa e apoio técnico do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Casa Civil do Governo Federal. A iniciativa permitirá estudos para viabilizar projetos de infraestrutura educacional, incluindo construção, manutenção e serviços de apoio às unidades escolares.
A Prefeitura reforça que todas essas ações integram um planejamento contínuo, responsável e alinhado às melhores práticas de gestão pública, reafirmando o compromisso da administração municipal com a valorização da primeira infância e com uma educação infantil mais forte, moderna e inclusiva em Porto Velho.
