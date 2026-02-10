Ji-Paraná está elegível para a Estratégia Alimenta Cidades

Publicada em 10/02/2026 às 16h10
Na manhã desta terça-feira (10), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), recebeu a confirmação de que o município está elegível para a Estratégia Alimenta Cidades +1000. A iniciativa do Governo Federal tem como objetivo incentivar ações planejadas e contínuas para fortalecer os sistemas alimentares locais, apoiar a produção de alimentos, ampliar equipamentos públicos e garantir que alimentos de qualidade cheguem à população em situação de vulnerabilidade.
De acordo com o secretário titular da Semagri, Marcus Cândido, Ji-Paraná se destaca entre diversos municípios ao atender aos critérios do programa. “É com grande alegria que recebemos a atualização do status, demonstrando o comprometimento da gestão com os interesses da população. Estamos avançando, e quem ganha com isso é a nossa gente”, destacou.
A coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Semagri, Pâmela Thayná, ressaltou a importância da conquista. “Nosso município passa a atender aos critérios técnicos estabelecidos pela estratégia, tornando-se apto a integrar ações, iniciativas e instrumentos previstos no programa, voltados ao fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional”, afirmou.
A participação na Estratégia Alimenta Cidades +1000 possibilitará o acesso a novos instrumentos de planejamento, monitoramento e captação de recursos para investimentos em políticas públicas voltadas aos setores agropecuário e social.
A Semagri reafirmou o compromisso de trabalhar de forma integrada com demais órgãos e instituições para promover o desenvolvimento rural sustentável, gerar oportunidades para produtores e garantir alimentos de qualidade à população de Ji-Paraná.
