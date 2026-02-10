“Nada acontece por acaso”, diz Nathasha Santiago ao assumir como conselheira seccional da OAB Rondônia

Publicada em 10/02/2026 às 16h42
A nomeação da advogada Nathasha Santiago como conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) não foi apenas um ato formal. Foi um momento carregado de emoção, gratidão e significado. Atual presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, ela teve seu nome aprovado por unanimidade pelo Conselho Pleno, durante a 500ª Sessão Ordinária, um reconhecimento que tocou profundamente sua história pessoal e profissional.
“Foi um misto de gratidão, honra e responsabilidade. A gente sente o coração vibrar, mas também entende o tamanho da missão que está sendo confiada”, contou Nathasha, emocionada.
Com mais de 14 anos de advocacia, sua trajetória foi construída com ética, constância e sensibilidade. Atuando majoritariamente no Direito de Família e Sucessões, ela aprendeu, ao longo do tempo, que advogar é também acolher, ouvir e cuidar de pessoas em momentos delicados da vida.
A aproximação mais intensa com a OAB Rondônia começou em 2022, quando passou a integrar a Comissão de Direito de Família. Ali, encontrou espaço para servir, aprender e contribuir. Em 2025, veio outro marco: a presidência da Comissão. Agora, como conselheira seccional, Nathasha amplia ainda mais sua atuação institucional.
“Como mulher, mãe e advogada, sei o quanto é desafiador ocupar espaços de decisão. Por isso, essa nomeação representa propósito. Representa que vale a pena continuar firme, ética e dedicada”, afirmou.
A nova conselheira faz questão de dividir essa conquista com quem caminhou ao seu lado: família, colegas e a própria advocacia rondoniense. Para quem a acompanha, ela deixa uma mensagem simples e poderosa: fé, trabalho sério e constância.
“Que possamos construir uma advocacia cada vez mais humana, técnica e acolhedora. Contem comigo para somar, servir e representar com zelo”, finaliza.
Para o presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira, a chegada de Nathasha Santiago ao Conselho Seccional reforça o compromisso da Ordem com uma advocacia plural, técnica e sensível às demandas sociais.
“Nathasha reúne qualidades essenciais para esse espaço: ética, preparo e espírito público. A OAB Rondônia ganha muito com a sua atuação no Conselho”, destacou.
