Sucesso o desfile na Banda nos seus 46 anos, vários deputados mudarão de partido na Janela Partidária, 22 dos 24 estaduais buscarão a reeleição

Publicada em 16/02/2026 às 11h46
Banda – Como ocorre todos os anos o desfile do maior bloco carnavalesco do Norte do Brasil, a Banda do Vai Quem Quer (BVQQ) mobilizou o Sábado de Carnaval em Porto Velho. Segundo os organizadores, mais de 200 mil pessoas participaram do desfile nas principais ruas e avenidas do centro da capital. O saudoso amigo Manoel (Manelão) Mendonça, criador da Banda há 46 anos com certeza está feliz com mais um ano de sucesso do bloco que ele dedicou parte significativa da sua vida. Parabéns a Siça Andrade, filha de Manelão que orgulhosamente vem mantendo a BVQQ, que sempre foi uma das prioridades do pai. O Manelão com certeza “brincou” muito lá no Céu ao som de mais uma marchinha dedicada a Banda com letra e música do também saudoso Amigo, Zé Katraca, jornalista e carnavalesco. A jornalista Yale Dantas, que cuida da divulgação também tem muitos méritos no sucesso da BVQQ, porque já no domingo (15) ela se preparava para o desfile da Banda em 2027.
Eleições – Este ano teremos eleições gerais em outubro e os eleitores tem até o dia 6 de maio para regularização do título eleitoral. Dados da Justiça Eleitoral apontam que cerca de 13 mil pessoas já procuraram a JE, e 5 mil conseguiram a atualização de os títulos cancelados. A regularização do Título de Eleitor não é somente para ter direito ao voto, mas também para tomar posse em concurso público, por exemplo, seja municipal, estadual o federal. Cerca de 57 mil títulos estão pendentes de regularização com o prazo terminando no dia 6 de maio, ou seja, menos de 90 dias. É importante, que deputados (federais e estaduais) principalmente, senadores, dirigentes partidários e candidatos aos diversos cargos que estarão em disputa em outubro, também se empenhem dando apoio para que as pessoas se regularizem junto à Justiça Eleitoral, caso contrário, não terão condições de votar.
Janela – No período de 7 de março a 5 de abril os deputados (federais e estaduais) poderão mudar de partido e não ter problemas com o mandato. Em Rondônia a expectativa é de vários deputados estarem trocando de sigla para disputar as eleições gerais de outubro. Na área federal o deputado mais bem votado em 2022, ex-secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo não deverá permanecer no União Brasil, porque foi ignorado no processo eleitoral a prefeito de Porto Velho, em 2024. Tinha certeza que seria o candidato do partido a prefeito, mais foi preterido pela ex-deputada federal Mariana Carvalho, “importada” de outra sigla para concorrer à sucessão municipal e foi derrotada no segundo turno por Leo Moraes, que preside o Podemos. Dificilmente Máximo permanecerá no UB.
Partidária – A deputada federal Sílvia Cristina, que foi a segunda mais bem votada em 2022, pelo PL, hoje preside o PP no Estado, que está federado com o União Brasil, que tem como coordenador o colega de Câmara Federal, Maurício Carvalho, quarto mais bem votado em 2022. Lúcio Mosquini, ex-presidente regional do MDB dificilmente permanecerá no partido, hoje presidido no Estado pelo senador Confúcio Moura. No segmento federal temos o coronel Chrisóstomo Moura, que deverá se manter no PL, Rafael O Fera (Podemos), que assumiu recentemente no lugar de Eurípedes Lebrão (UB), após recontagem de votos, e Thiago Flores, eleito pelo MDB, mas posteriormente se filiou ao Republicanos. A deputada Cristiane Lopes deverá permanecer no UB.
Estaduais – As mudanças na área estadual certamente serão mais abrangentes. É certo que Luizinho Goebel, deputado que exerce o quinto mandato, o 12º mais bem votado em 2022, pelo PSC, hoje no Podemos assinará filiação ao PL, na Janela Partidária, assim como Taíssa Sousa, eleita pelo PSC, que a exemplo de Luizinho, está no Podemos, mas também irá para o PL, fazendo companhia ao deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), também na lista de prováveis eleitos, pelo seu ótimo trabalho na região polarizada por Pimenta Bueno. Ismael Crispin, deputado do grupo considerado “bom de voto”, terceiro mais bem votado em 2022, eleito pelo PSB, depois se filiou ao MDB e hoje está no PP está entre os favoritos. Mas o partido do deputado mais bem votado nas eleições anteriores com mais de 25,6 mil votos Laerte Gomes, o PSD, deverá liderar o grupo de mais bem votado nas eleições deste ano. O PSD também tem o parlamentar Cássio Góes, de Cacoal, nono colocado em 2022, mas com expectativa de estar entre os cinco mais bem votados nas eleições deste ano, e Nim Barroso, de Ji-Paraná, menor votação (7.609 votos), em 2022, mas deverá melhorar a votação na busca da reeleição este ano, com apoio do prefeito Affonso Cândido (PL), que se elegeu tendo Nim como um dos puxadores de votos em 2024.
Respigo
Dos 24 deputados componentes da Assembleia Legislativa (Ale) na atual legislatura, dois, por enquanto estariam fora da reeleição. Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes), que se prepara para concorrer ao Senado e, Ezequiel Neiva, hoje inelegível, mas que tem como plano futuro na política disputar a Câmara Federal +++ Na Federação União Brasil/PP, a deputada estadual Yeda Chaves, segunda mais bem votada em 2022 com mais de 24 mil votos não deverá ter dificuldades para conseguir um novo mandato. Ela é esposa do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que estaria deixando a presidência regional do PSDB para se filiar ao UB, e realiza um trabalho na área social com ótima aceitação junto ao público da capital e também do interior +++ Impressiona o volume de apreensões de drogas em Rondônia nas últimas semanas. Quase que diariamente a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) apreendem drogas que estariam sendo levadas para outros estados e até países +++ Porto Velho, que antes era um local de passagem de drogas, hoje é um preocupante centro consumidor. Calcula-se o quanto deve ser a quantidade de drogas que passa pelas fiscalizações, que não consegue acompanhar o ritmo da contravenção.
