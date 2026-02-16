Adoção de cães e gatos é sucesso em feira realizada pela prefeitura

Publicada em 16/02/2026 às 11h27
A professora Sandra Mara, na última sexta-feira (13) encontrou na rua uma caixa com filhotes de cães recém-nascidos abandonados. E na manhã deste sábado (14) ela levou todos os animais para adoção na feira realizada no Parque da Cidade. “Fiquei com dó de ver os bichinhos na caixinha. Quando soube do projeto, rapidamente me prontifiquei a trazer os filhotes e buscar um destino mais feliz para eles. Essa é uma iniciativa louvável da prefeitura de Porto Velho”, afirmou.
De imediato os animais resgatados acolhidos na Feira de Adoção, evento promovido pela Prefeitura de Porto Velho por meio de uma ação integrada envolvendo a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), neste sábado de carnaval.
Os cães e gatos disponibilizados para adoção são oriundos das ações desenvolvidas pelo Executivo municipal, que recolhem animais em situação de maus-tratos ou abandono e que necessitam de um novo lar.
O prefeito Léo Moraes esteve no evento conversou com famílias e defendeu a causa animal como política social e ambiental da gestão municipal. “Nós tivemos a inauguração da primeira clínica veterinária pública da região Norte, que vem atendendo a população, principalmente cidadãos de baixa renda que precisavam desse serviço. Estamos promovendo uma política que nunca foi feita, e agora precisamos seguir ampliando ações que fortaleçam cada vez mais essa causa”, afirmou.
Para fazer adoção é necessário apresentar comprovante de residência, documento oficial com foto, demonstrar condições adequadas de cuidado e responsabilidade. Os cães adultos de médio e grande porte serão entregues já castrados. Filhotes terão castração assegurada quando atingirem seis meses de idade.
As campanhas de adoção tem o objetivo de reduzir o número de animais abandonados, promover o bem-estar animal, contribuir para a saúde pública por meio da conscientização sobre cuidado, respeito e responsabilidade com os pets.
Durante a feira, foram registradas mais de 30 adoções, todas seguindo os trâmites oficiais para a tutoria responsável. De acordo com a Sema, novas ações como essa serão realizadas ao longo do ano.
Iniciativas
A prefeitura anunciou o maior investimento municipal da história em ações voltadas à proteção animal, com mais de R$ 2 milhões destinados a resgates, castração, tratamento e promoção do bem-estar animal. Esses recursos ampliaram a capacidade de atendimento emergencial e estruturado no município.
A gestão também firmou parcerias institucionais, como o programa “Castra+Rondônia” com o Ministério do Meio Ambiente, que realizou em torno de 4 mil castrações gratuitas, contribuindo para o controle populacional e prevenção de doenças em cães e gatos.
Um marco da política pública foi a implantação da primeira Clínica Municipal de Bem-Estar Animal de Porto Velho, com atendimento gratuito a cães e gatos, incluindo consultas, vacinação, esterilização, procedimentos cirúrgicos e cuidados emergenciais.
A unidade funciona com estrutura hospitalar veterinária e atende famílias de baixa renda, protetores independentes e animais em situação de rua. O termo de fomento para a construção dessa clínica foi assinado por Léo Moraes, com parceria técnica da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária.
O atendimento na clínica é voltado exclusivamente para famílias de baixa renda, mediante apresentação do Cadastro Único. Cada tutor poderá realizar um atendimento por animal, por dia, medida que busca garantir o acesso igualitário ao serviço. A Clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com intervalo das 11h às 14h. Está localizada na avenida Mamoré, nº 1120, bairro Lagoinha, na Zona Leste.
A Prefeitura lançou plataformas inovadoras, como o “Siapets”, que facilita adoção responsável, registro de histórico veterinário, busca de animais perdidos e acesso a serviços públicos veterinários. Isso melhora a gestão de dados e fortalece políticas de proteção animal.
Programas Veterinários Gratuitos e Ações de Saúde Além da clínica municipal, a Sema mantém serviços de atendimento veterinário popular e programas de castração gratuita para animais de famílias de baixa renda, conforme critérios sociais, incluindo atendimento emergencial, consultas de rotina, exames e resgates por meio de unidades móveis como o “Samu Pet.”
Guia rápido para a população
Maus-tratos, abandono ou comércio irregular: Fiscalização Ambiental (DFIS/SEMA) — (69) 98423-4092 / 0800 647 1320
Adoção, castração e políticas de proteção: Proteção e Bem-Estar Animal (SEMA) — [email protected]
Vacinação antirrábica, zoonoses e recolhimento por risco sanitário: CCZ/SEMUSA — (69) 3901-2874 / (69) 98473-6712
Imagens: José Carlos
