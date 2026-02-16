Deputado Ezequiel Neiva garante mais segurança em escola de Machadinho do Oeste com recurso para construção de muro

Publicada em 16/02/2026 às 11h14
Porto Velho (RO) - O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) destacou mais um importante avanço para a educação de Machadinho do Oeste com a destinação de emenda parlamentar para a construção do muro da Escola Municipal Roberto Marinho. A obra tem proporcionado mais segurança, organização do espaço escolar e melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.
A supervisora escolar da unidade, Flávia Dias, ressaltou a importância do investimento e agradeceu ao parlamentar pelo compromisso com a educação. Segundo ela, o pátio da escola é um dos maiores entre as unidades municipais e, por ser totalmente aberto, gerava preocupação constante com a segurança de alunos e servidores.
“Quando veio essa emenda para fazer o muro, a gente ficou muito contente. Ficou maravilhoso. Isso veio para agregar muito para a escola. Só temos a agradecer ao deputado Ezequiel Neiva por essa iniciativa que garante mais segurança aos nossos alunos e a toda a equipe”, afirmou a supervisora.
Para Ezequiel Neiva, investir na infraestrutura das escolas é fortalecer o futuro do município. O parlamentar tem priorizado ações voltadas à melhoria do ambiente escolar, entendendo que espaços mais seguros e estruturados contribuem diretamente para o aprendizado e o bem-estar da comunidade educacional.
“Seguimos firmes no propósito de fortalecer a educação, garantindo segurança, acolhimento e novas oportunidades para nossos alunos e professores. Esse é um compromisso com o presente e com o futuro de Machadinho do Oeste”, destacou o deputado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!