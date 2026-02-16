Publicada em 16/02/2026 às 10h10
A investigação sobre o homicídio de uma mulher de 25 anos mobiliza as forças de segurança em Ariquemes após o crime registrado na madrugada de domingo (15), no distrito de Garimpo Bom Futuro. A vítima, identificada como Graciane, foi atingida por cerca de cinco disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.
Conforme relatos de testemunhas, moradores foram despertados pelo barulho de tiros e, ao saírem para verificar a situação, encontraram a jovem caída na via pública, já sem sinais vitais. A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para a atuação da perícia técnica.
Informações colhidas no local apontam que a vítima era conhecida na comunidade e, segundo pessoas próximas, enfrentava problemas relacionados à dependência química, tendo se envolvido em pequenos furtos para sustentar o vício, o que teria gerado conflitos com moradores.
A Polícia Civil trabalha com a hipótese de acerto de contas ou retaliação, mas a motivação ainda não foi confirmada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos de praxe, e até o momento não há registro de prisões relacionadas ao caso.
O episódio ocorreu em uma região de garimpo, onde autoridades registram recorrência de ocorrências graves associadas a contextos de vulnerabilidade social e circulação de drogas, circunstâncias consideradas no acompanhamento do caso pelas forças de segurança.
