Mulher é socorrida em estado grave após ser baleada em vila de apartamentos

Publicada em 16/02/2026 às 09h50
Uma mulher ainda não identificada foi socorrida em estado gravíssimo após dar entrada na emergência do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, em Porto Velho, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo no início da tarde de domingo (15).
A ocorrência mobilizou a Polícia Militar de Rondônia, acionada após a chegada da vítima à unidade de saúde. Em seguida, equipes foram até o endereço indicado e confirmaram que os tiros ocorreram dentro de uma vila de apartamentos situada na Rua Jerusalém, no bairro Novo Horizonte, zona Sul da capital.
Informações preliminares apontam que o autor dos disparos seria vizinho da vítima. A motivação do ataque não havia sido esclarecida até o momento do registro. Após efetuar os tiros, o suspeito deixou o local rapidamente e não foi localizado pelas guarnições.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!