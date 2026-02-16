Homem é preso acusado de atirar em mulher por causa de programa sexual

Publicada em 16/02/2026 às 09h45
Uma mulher foi baleada no início da tarde deste domingo (15) em uma vila de apartamentos localizada na Rua Jerusalém, bairro Novo Horizonte, zona Sul de Porto Velho. O suspeito do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar, que também apreendeu um revólver calibre 38 apontado como a arma utilizada na ação criminosa.
A equipe de reportagem acompanhou o trabalho dos policiais e flagrou o exato momento em que o homem foi abordado, algemado e colocado na viatura. Durante as buscas, os militares localizaram a arma de fogo. Inicialmente, o suspeito negou qualquer envolvimento com o atentado, mas testemunhas que presenciaram a situação colaboraram com as autoridades e ele acabou confessando a autoria do crime.
De acordo com as primeiras informações apuradas no local, a tentativa de homicídio teria sido motivada por uma discussão relacionada ao pagamento de um programa sexual. A mulher teria ido cobrar o valor combinado, momento em que o homem se exaltou, sacou o revólver e efetuou vários disparos em sua direção. A vítima foi atingida no braço.
