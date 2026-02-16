Alan Queiroz destaca premiação nacional do café de Rondônia e anuncia compromisso com torradores em Espigão
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 16/02/2026 às 10h19
O reconhecimento nacional do café produzido em Rondônia foi destacado pelo deputado estadual Alan Queiroz após reunião realizada em Espigão do Oeste com cafeicultores e a vereadora Kissila.

O encontro ocorreu em meio à repercussão da premiação em que a produtora Fabiana representou o estado e conquistou o segundo lugar em uma competição nacional.

Durante a agenda, foi informado que, a partir de solicitação apresentada pelos produtores, está sendo assumido compromisso para viabilizar a aquisição de dois torradores de café.

A medida, segundo o parlamentar, busca fortalecer a cadeia produtiva local, permitir agregação de valor ao produto e contribuir para a movimentação econômica da comunidade.

O deputado afirmou que o investimento no setor produtivo rural é uma forma de reforçar o apoio aos trabalhadores do campo e de valorizar a produção cafeeira do estado, destacando que a iniciativa integra a atuação voltada ao desenvolvimento regional. 

 

