Publicada em 16/02/2026 às 10h19
O reconhecimento nacional do café produzido em Rondônia foi destacado pelo deputado estadual Alan Queiroz após reunião realizada em Espigão do Oeste com cafeicultores e a vereadora Kissila.
O encontro ocorreu em meio à repercussão da premiação em que a produtora Fabiana representou o estado e conquistou o segundo lugar em uma competição nacional.
Durante a agenda, foi informado que, a partir de solicitação apresentada pelos produtores, está sendo assumido compromisso para viabilizar a aquisição de dois torradores de café.
A medida, segundo o parlamentar, busca fortalecer a cadeia produtiva local, permitir agregação de valor ao produto e contribuir para a movimentação econômica da comunidade.
O deputado afirmou que o investimento no setor produtivo rural é uma forma de reforçar o apoio aos trabalhadores do campo e de valorizar a produção cafeeira do estado, destacando que a iniciativa integra a atuação voltada ao desenvolvimento regional.
