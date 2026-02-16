Emenda do deputado Pedro Fernandes garante R$ 530 mil para reforma e ampliação do SAMU de Cujubim

Publicada em 16/02/2026 às 10h35
A Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Cujubim está passando por reforma e ampliação com recursos de emenda parlamentar à saúde do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), no valor de R$ 530 mil. A iniciativa atendeu a um pedido da vereadora Paula Rodrigues, que apresentou a demanda diante das necessidades da unidade.
A obra, que já está em execução, contempla melhorias na estrutura física da base, garantindo mais dignidade e melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam no atendimento de urgência e emergência. Com uma estrutura mais adequada, o SAMU passa a oferecer um serviço mais ágil, eficiente e qualificado, refletindo diretamente na qualidade do atendimento prestado à população de Cujubim.
O investimento reforça o compromisso do deputado Pedro Fernandes com o fortalecimento da saúde pública e com a valorização dos profissionais que estão na linha de frente do atendimento, contribuindo para uma rede de urgência mais preparada para salvar vidas.
Para o parlamentar, investir no SAMU é investir em atendimento rápido e em cuidado com as pessoas. Ele destaca que seguirá acompanhando a execução da obra até sua conclusão, garantindo que o recurso se transforme em benefício concreto para o município. “Quando a gente investe no SAMU, a gente investe em vidas sendo salvas, em um atendimento mais humano e preparado para atender bem a população de Cujubim. Seguiremos acompanhando cada etapa dessa obra, e beneficie quem mais precisa”, destacou o deputado.
A reforma e ampliação da base do SAMU de Cujubim representam um avanço importante para a saúde local, promovendo um atendimento mais humanizado, eficiente e seguro para toda a população.
