Fernando Máximo anuncia R$ 400 mil para reforma de quadra na zona Sul de Porto Velho

Publicada em 16/02/2026 às 10h37
PORTO VELHO, RO – O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) anunciou, por meio de suas redes sociais, a destinação de R$ 400 mil para o município de Porto Velho. O recurso já está disponível na conta da Prefeitura e será utilizado na reforma de uma quadra poliesportiva na zona Sul da capital, atendendo principalmente os bairros Cidade Nova, Cidade do Lobo, Caladinho e áreas adjacentes.
De acordo com o parlamentar, a liberação da emenda ocorreu após solicitação do vereador Pedro Geovar, que acompanhou o anúncio ao lado de lideranças comunitárias. Máximo destacou o impacto social do investimento, voltado ao incentivo ao esporte e à educação de jovens da região.
O vereador Pedro Geovar agradeceu a parceria e ressaltou a importância do espaço para a comunidade. Segundo ele, a quadra é amplamente utilizada pelos moradores e a reforma deve melhorar a estrutura para atividades esportivas e de convivência, beneficiando diretamente a população da zona Sul.
Representando os moradores, o líder comunitário Dilermando afirmou que a chegada do recurso marca um momento histórico para a localidade. Ele destacou que o bairro Cidade Nova, com cerca de 35 anos de existência, nunca havia recebido uma emenda destinada diretamente à comunidade, o que reforça a relevância do investimento para os moradores.
Fernando Máximo também agradeceu ao prefeito Léo Moraes e à equipe da administração municipal pela parceria para execução da obra, enfatizando que o projeto deve contribuir para a formação de jovens por meio do esporte, oferecendo alternativas de inclusão social e fortalecimento da disciplina.
A expectativa é de que, com a aplicação dos recursos, o espaço passe a atender com melhores condições crianças, adolescentes e famílias da região, ampliando o acesso a atividades esportivas e comunitárias.
