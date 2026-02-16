Deputado Luizinho Goebel indica construção de unidade do CRAS em Campo Novo de Rondônia

Publicada em 16/02/2026 às 10h18
O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou indicação ao Poder Executivo de Rondônia, com extensão à Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), solicitando a construção de uma unidade própria do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município de Campo Novo de Rondônia.
A indicação foi protocolada no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa, no dia 2 de fevereiro de 2026, conforme previsto no Regimento Interno da Casa.
Fortalecimento da assistência social
De acordo com o parlamentar, o CRAS é considerado a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sendo responsável pelo acolhimento, orientação e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social. O equipamento público também desenvolve ações socioeducativas e atividades voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Segundo a justificativa apresentada, a inexistência de um prédio próprio ou as limitações estruturais do espaço atualmente utilizado no município podem comprometer a execução dos serviços socioassistenciais, impactando tanto os usuários quanto os profissionais da rede de proteção social.
Atendimento à população urbana e rural
A indicação destaca que o CRAS de Campo Novo de Rondônia atende não apenas a população da área urbana, mas também famílias da zona rural e comunidades do entorno, funcionando como referência regional para acesso a programas, benefícios e serviços da assistência social.
A construção de uma unidade adequada permitiria a ampliação da capacidade de atendimento, melhoria da acessibilidade e organização dos serviços em ambiente planejado, em conformidade com as diretrizes técnicas do SUAS e normas de segurança.
Encaminhamento ao Governo do Estado
Com a apresentação da indicação, o deputado Luizinho Goebel solicita que o Governo de Rondônia, por meio da SEAS, avalie a destinação de recursos e a adoção das providências necessárias para viabilizar a obra.
A proposta segue para análise do Poder Executivo estadual, responsável pela deliberação quanto à implementação da demanda apresentada.
