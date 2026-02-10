ENTREVISTA

Após filiação ao PSD, Marcos Rocha deixa recado: “Quem não entrar no nosso barco depois vai se arrepender”

Governador reafirma que não será candidato em 2026, aponta Adailton Fúria como nome para sucessão, projeta expansão do PSD em Rondônia e critica pedágio da BR-364 e rótulo de “anistia fiscal” em projeto dos grandes devedores