Após escorregar no palco, Shakira brinca com tombo: “sou de borracha”

Publicada em 10/02/2026 às 11h29
A passagem da turnê Las Mujeres Ya No Lloran por El Salvador teve um momento inesperado no último sábado (7). Em meio à apresentação, Shakira acabou escorregando no palco enquanto caminhava com o microfone e agradecia ao público presente.
O episódio ocorreu quando a artista pisou em falso, virou o pé direito e caiu diante da plateia. A reação foi imediata: ela se levantou sozinha e comentou o ocorrido ainda no palco, arrancando risos ao dizer “Ui, que queda”.
Mesmo após o tombo, o show não foi interrompido. Shakira retomou a performance rapidamente e continuou cantando Si te vas, música que estava sendo executada naquele momento. A resposta do público veio em forma de aplausos e manifestações de apoio.
Já no dia seguinte, a cantora levou o episódio com leveza nas redes sociais. Ao compartilhar o vídeo da queda nos Stories do Instagram, tranquilizou os fãs com bom humor: “Não se preocupem que sou de borracha”, escreveu, acompanhando a publicação com risadas.
A apresentação seguinte aconteceu normalmente no mesmo local, e Shakira segue com a agenda prevista, que inclui mais três shows no país ao longo da semana.
¿Qué tal la caída de Shakira? ocurrió en el Salvador pic.twitter.com/xpgvB6PVjN— Qnotemetancuento (@notemetancuento) February 9, 2026
