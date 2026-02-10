Jornalista relata episódio constrangedor envolvendo Túlio Maravilha após entrevista

Publicada em 10/02/2026 às 11h47
Um relato feito pela jornalista Bárbara Coelho, conhecida por sua trajetória na TV Globo, voltou a repercutir nas redes sociais nos últimos dias. A comunicadora revelou ter passado por uma situação delicada ao lado do ex-jogador Túlio Maravilha após a gravação de uma entrevista.
O episódio foi narrado originalmente em abril de 2025, durante participação no Cheguei Podcast, apresentado pelo jornalista Garotinho. O assunto voltou à tona depois que Túlio se envolveu em novas polêmicas ao comentar publicamente decisões familiares relacionadas à educação da filha.
Segundo Bárbara, o constrangimento aconteceu após a gravação de um material piloto que poderia dar origem a um programa. Admiradora da trajetória do ex-atacante, especialmente pelos tempos de Botafogo, ela afirmou que o impacto foi ainda maior por se tratar de alguém que sempre respeitou profissionalmente.
Durante o encontro, a jornalista contou que apresentou ao ex-jogador uma retrospectiva de sua carreira em uma cabine de edição. A conversa transcorreu de forma positiva até que, ao comentar sobre sua condição física, Túlio teria mostrado no celular, sem aviso prévio, uma imagem íntima. A atitude, segundo Bárbara, foi inesperada e causou choque imediato.
Ao refletir sobre o ocorrido, a comunicadora afirmou que a situação foi marcante e frustrante, destacando que, na visão do ex-atleta, tudo teria sido tratado como uma brincadeira. Para ela, no entanto, o episódio representou uma quebra de expectativa profissional e pessoal, deixando uma sensação de decepção e incredulidade diante do comportamento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!