Prefeitura entrega kits de material escolar em Jaru e nos distritos Tarilândia, Jaru-Uaru e Bom Jesus

Publicada em 10/02/2026 às 12h02
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, efetuou a entrega de quase 100% dos kits de material escolar para os alunos matriculados na creche, pré-escolar e ensino fundamental I e II da rede municipal de educação.
Os eventos de entrega aconteceram de sexta (06) até segunda-feira (09) e reuniram pais, alunos e autoridades do município. Ao todo, mais de 5.500 estudantes receberam os kits, que são compostos por mochila, estojo, cadernos personalizados, incluindo o de desenho, caneta esferográfica, tinta guache, tesoura escolar sem ponta, cola branca, jogo de canetinhas, lápis de cor, massinha de modelar, borracha, lápis e apontadores.
O prefeito Jeverson Lima destacou o compromisso da gestão em proporcionar as melhores condições para o bom desenvolvimento dos estudantes. “Estamos no 2º ano de mandato e investimos muito na infraestrutura das escolas, formação dos professores e também na qualidade dos materiais distribuídos, pois temos certeza de que esses fatores nos darão resultados positivos no crescimento dos alunos” disse.
Jeverson também tranquilizou os pais que não conseguiram retirar o kit durante a entrega oficial. “Nenhum aluno será prejudicado: os pais podem ter acesso aos materiais diretamente na escola em que seu filho está matriculado”, explicou.
Estiveram presentes nas cerimônias de entrega a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, a vereadora Sthela Almeida, a vereadora Suhelen Fernanda, o vereador Schimiti Patroleiro, o vereador Marcão de Tarilândia, a secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves Prates, a secretária de desenvolvimento social, Leidiane Alves da Silva Lima e o secretário executivo de educação, Leomar Leal.
