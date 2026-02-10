Ana Castela surge com Porsche rosa e fãs decretam: “Nossa Barbie”

Publicada em 10/02/2026 às 11h42
A cantora Ana Castela, de 22 anos, movimentou as redes sociais ao apresentar sua mais recente aquisição de luxo: um carro esportivo cor-de-rosa. Conhecida pelo apelido de “boiadeira”, a artista surpreendeu ao unir o estilo ousado à sofisticação automotiva.
O modelo escolhido foi um Porsche 718 Boxster, conversível esportivo que, no mercado brasileiro, tem valores estimados entre R$ 694 mil e R$ 775 mil na versão 2025. O carro chamou atenção não apenas pelo preço, mas pela tonalidade nada discreta.
Para anunciar a novidade, Ana publicou uma sequência de fotos posando ao lado do veículo, com flor no cabelo e pernas à mostra. Na legenda, resumiu o momento com uma frase direta: “Deixa ela com o carro rosa dela”.
A repercussão foi imediata. Seguidores e famosos lotaram os comentários com elogios e brincadeiras, reforçando a comparação da cantora com a Barbie, personagem clássica da Mattel. O cantor Luan Pereira entrou na brincadeira e lançou o desafio: “Vamos apostar corrida”. Entre os fãs, mensagens como “Uma princesa”, “Que Barbie é essa?” e “Nossa Barbie” dominaram a publicação.
O Porsche 718 Boxster é considerado um dos modelos de entrada da marca alemã. Com motor central e configuração conversível, o esportivo se destaca pela combinação entre desempenho, design arrojado e dois compartimentos de bagagem, características que o tornaram um dos mais desejados da categoria.
