Bebedouros em espaços públicos exigem uso consciente

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Emdur, reforça a importância do uso correto dos bebedouros recentemente instalados em espaços públicos, como o Skate Parque e outros pontos de lazer da capital. Recentemente foram registrados situações de uso inadequado do equipamento, como pessoas colocando a boca diretamente no bocal, atitude que compromete a higiene, acelera o desgaste e pode resultar em danos ao patrimônio público.
Os bebedouros foram instalados com o objetivo de garantir acesso a água potável gratuita de forma segura e coletiva à população, promovendo bem-estar, conforto e qualidade de vida para quem está em atividades físicas, passeios ou convivência ao ar livre. Tais atitudes não só prejudicam a higiene e o funcionamento do equipamento, como também representam risco à saúde de todos que dependem desses pontos de hidratação, além de gerar desgaste prematuro dos aparelhos.
A Emdur orienta que a colaboração da população é fundamental para preservar os espaços públicos e garantir que continuem disponíveis e em boas condições. A forma correta de uso garante que a água continue sendo saudável e esteja disponível por mais tempo para toda a população.
Cuidar dos espaços públicos é uma responsabilidade de todos.
