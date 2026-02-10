Governo fortalece Procuradoria-Geral do Estado com posse de três novos procuradores em Rondônia

Publicada em 10/02/2026 às 11h50
Três novos procuradores do Estado tomaram posse nesta segunda-feira (9), durante solenidade realizada no Salão Nobre Rosilda Schokness, no Palácio Rio Madeira, marcando a cerimônia oficial de ingresso dos aprovados no 9º concurso da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RO) na carreira de advocacia pública estadual.
ATUAÇÃO ESTRATÉGICA
A solenidade integra as ações institucionais da Procuradoria-Geral do Estado, vinculada ao governo de Rondônia, e fortalece a atuação jurídica da administração pública, ampliando o suporte técnico às secretarias estaduais, às políticas públicas em execução, à regularização fundiária, à segurança jurídica dos investimentos e às iniciativas voltadas à modernização da gestão e à redução da judicialização.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a posse dos novos procuradores representa um passo importante para garantir a continuidade dos investimentos e das entregas do governo à população. “Parabenizo os empossados e seus familiares e ressalto que a chegada dos novos membros à Procuradoria-Geral do Estado reforça a capacidade do governo de enfrentar desafios, superar entraves administrativos e jurídicos e viabilizar projetos estratégicos para a população. O crescimento do Estado nos últimos anos exige uma PGE cada vez mais estruturada, preparada e comprometida, por isso o estado conta com o trabalho dos novos procuradores para garantir que as políticas públicas avancem, que as entregas do governo sejam efetivadas e que Rondônia continue seguindo no caminho do progresso, com responsabilidade, diálogo institucional e compromisso com o bem público.”
REFORÇO JURÍDICO
Representando os empossados, a procuradora Camila Gulak Dorazio destacou a responsabilidade institucional e o compromisso com a sociedade. “É com profunda honra e sincera emoção que falo hoje em nome dos procuradores do Estado recém-empossados. Tomar posse confere um significado especial a este ato, pois é onde se estruturam as políticas públicas que impactam diretamente a vida da população rondoniense e onde se reafirma o papel da Procuradoria-Geral do Estado como instituição essencial à justiça. Ingressar nesta carreira é assumir a responsabilidade de defender o Estado com independência, lealdade institucional e profundo respeito ao cidadão, compreendendo que cada manifestação, cada parecer e cada atuação judicial se refletem concretamente na vida das pessoas. Assumimos o compromisso de exercer a advocacia pública com dedicação, responsabilidade, coragem institucional, integridade e compromisso permanente com o interesse público.”
Ao contextualizar o fortalecimento institucional da Procuradoria-Geral do Estado, o procurador-geral do Estado, Thiago Alencar, destacou o papel da PGE no apoio direto às políticas públicas e na construção de soluções jurídicas para o desenvolvimento do Estado. “A posse dos três novos procuradores representa um momento de renovação e fortalecimento da Procuradoria-Geral do Estado, fruto do apoio institucional do governo de Rondônia e do trabalho coletivo da instituição. A advocacia pública é essencial para dar segurança jurídica às ações do governo e permitir que as políticas públicas cheguem à população, reforçando que a missão da PGE é construir soluções técnicas para viabilizar projetos, apoiar gestores e contribuir para que Rondônia continue avançand”.
Ao final da solenidade, os novos procuradores empossados Raynon de Alencar Martiniano de Sousa, Camila Gulak Dorazio e Jesse Von Rondow Ribeiro passam a integrar o quadro da Procuradoria-Geral do Estado, fortalecendo a atuação jurídica do governo de Rondônia na defesa do interesse público, na orientação técnica das secretarias e na construção de soluções que assegurem a continuidade das políticas públicas e a ampliação dos investimentos em benefício da população rondoniense.
Participaram da solenidade o governador Marcos Rocha, o procurador-geral do Estado, Thiago Alencar Alves Pereira, o procurador-geral adjunto, Brunno Borges, o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, a Defensora Pública da União, Jaqueline Guedes Marinho, a Superintendente Estadual de Licitações, Márcia Rocha, o presidente da Associação de Procuradores do estado de Rondônia, Luciano de Souza Neto, além de demais autoridades.
