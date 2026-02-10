Parecis recebe medicamentos hospitalares com apoio do Deputado Cirone Deiró

Publicada em 10/02/2026 às 13h30
A Farmácia Básica do Hospital Francisco Amaral de Brito, do município de Parecis, vai receber novos medicamentos para atender a população local. O deputado estadual Cirone Deiró assegurou R$ 270 mil, por meio de emenda parlamentar, para adquirir o material. O recurso já está na conta do Fundo Municipal de Saúde.
O vereador Bruno Prudente Ribeiro de Oliveira, o Bruno do Karatê, que solicitou a aquisição dos medicamentos, disse que a saúde necessita de recursos constantemente “e que esse suporte se torna valoroso para o município e demonstra a preocupação do deputado com os moradores de Parecis”.
De acordo com o vereador, o deputado tem sido um grande parceiro do município de Parecis, investindo, todos os anos, em diversas áreas, principalmente na agricultura familiar, por meio da destinação de recursos para aquisição de implementos agrícolas, em infraestrutura, na educação, no esporte e na saúde. “O Cirone está sempre disposto a atender nossas demandas, melhorando a qualidade de vida da nossa população”, disse.
O vereador também destacou a importância da união de forças, em busca do desenvolvimento do município. “Essa parceria é muito importante, porque o Cirone é um deputado da região, que conhece a realidade e as necessidades do nosso município”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!