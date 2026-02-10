Sinalização horizontal é executada na RO-133, sentido o município do Vale do Anari

Publicada em 10/02/2026 às 14h25
Os investimentos do governo de RO avançam com o objetivo de melhorar a malha viária, especialmente nas sinalizações das rodovias do estado. Os serviços são realizados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com a execução de sinalização horizontal com pintura viária na RO-133, no trecho que segue em direção ao município do Vale do Anari.
A intervenção contempla a implantação de faixas longitudinais, marcações de eixo e bordos, além de outros elementos de sinalização horizontal, fundamentais para organizar o tráfego, ampliar a visibilidade e reforçar a segurança de motoristas e pedestres.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, pontuou que os investimentos em sinalização viária fazem parte de um conjunto de ações voltadas para à melhoria contínua do estado. “A implantação da sinalização horizontal contribui diretamente para a segurança no trânsito, oferecendo mais orientação aos condutores e garantindo melhores condições de tráfego nas rodovias que ligam os municípios do estado”, reforçou.
DER executa sinalização na RO 133
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou que a sinalização horizontal é fundamental para a organização e disciplina do trânsito, principalmente em trechos de grande circulação. Ele explicou ainda que, a pintura viária, melhora a visibilidade da pista, auxiliando na condução segura dos veículos e reforçando a prevenção de danos, assegurando mais conforto e segurança aos usuários da rodovia 133.
O titular da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (COUSA), Lucas Albuquerque, explicou que a sinalização da via está sendo executada de forma planejada e conforme os projetos técnicos. “As equipes utilizam materiais adequados e seguem rigorosamente as normas estabelecidas, garantindo maior durabilidade da pintura viária e contribuindo para uma rodovia mais segura, bem-sinalizada e com melhores condições de trafegabilidade para motoristas e pedestres”, destacou.
