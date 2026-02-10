Estados Unidos registram maior percepção de corrupção da história

Publicada em 10/02/2026 às 15h30
A corrupção segue em alta inclusive em democracias consideradas consolidadas, com destaque negativo para os Estados Unidos, que registraram em 2025 o pior desempenho de sua história no Índice de Percepção da Corrupção (IPC). Os dados constam no relatório divulgado nesta terça-feira pela Transparência Internacional.
Segundo o levantamento, mesmo que os acontecimentos mais recentes de 2025 ainda não estejam totalmente refletidos, os Estados Unidos apresentaram uma queda expressiva na avaliação e alcançaram 64 pontos em uma escala que vai de 0, considerado altamente corrupto, a 100, visto como muito íntegro.
Os países com melhor desempenho no ranking continuam concentrados no topo da tabela, com pontuações acima de 80. A liderança é da Dinamarca, com 89 pontos, seguida por Finlândia, com 88, e Singapura, com 84. A ONG, no entanto, alerta que nem mesmo essas nações estão imunes a práticas corruptas, especialmente quando facilitam lavagem de dinheiro ou a circulação de recursos ilícitos provenientes de outros países, fenômeno que não é plenamente captado pelo índice.
Casos como os de Suíça e Singapura, ambos bem posicionados no ranking, são citados no relatório como exemplos de países frequentemente criticados por permitirem a movimentação de dinheiro de origem ilegal.
Em escala global, a média do IPC ficou em 42 pontos, o nível mais baixo registrado em mais de dez anos. De acordo com a Transparência Internacional, mais de dois terços dos países avaliados, 122 dos 180 analisados, obtiveram pontuação inferior a 50, o que evidencia dificuldades generalizadas no combate à corrupção.
O relatório também aponta que o número de países com notas acima de 80 caiu drasticamente na última década, passando de 12 para apenas cinco. A deterioração do cenário nos Estados Unidos, segundo a ONG, tem efeitos globais, especialmente por conta do impacto de leis como a que regula práticas de corrupção no exterior, que influencia empresas de diversos países.
A Transparência Internacional cita ainda decisões adotadas no início do segundo mandato de Donald Trump, em 2025, como o congelamento temporário de mecanismos de controle, interpretadas como sinais de maior tolerância a práticas comerciais corruptas. Além disso, os cortes na ajuda norte-americana a organizações da sociedade civil no exterior teriam enfraquecido iniciativas globais de combate à corrupção.
Esse contexto, segundo os analistas, encorajou governos de outros países a restringirem ainda mais a atuação de organizações não-governamentais, jornalistas e vozes independentes. Como reflexo, a percepção da corrupção também piorou em países como Canadá, Nova Zelândia e em diversas nações da Europa Ocidental, incluindo Reino Unido, França e Suécia.
Desde 2012, 13 países da Europa Ocidental e da União Europeia apresentaram queda significativa no índice, enquanto apenas sete conseguiram avanços relevantes. Apesar do cenário preocupante, o presidente da Transparência Internacional, François Valérian, destacou que a corrupção não é inevitável e defendeu ações firmes dos governos para proteger o espaço cívico e garantir a integridade institucional.
O relatório aponta ainda que a repressão à sociedade civil se intensificou na última década em países como Geórgia, Indonésia e Peru, onde novas leis limitaram o financiamento de ONGs e estimularam campanhas de intimidação. Em ambientes assim, jornalistas e ativistas enfrentam cada vez mais obstáculos para denunciar abusos de poder.
Situações extremas são observadas em países como Rússia e Venezuela, onde a repressão forçou críticos ao exílio e aumentou os riscos para quem expõe irregularidades. Segundo a Transparência Internacional, desde 2012, ao menos 150 jornalistas que investigavam corrupção fora de zonas de guerra foram assassinados, quase todos em países com altos índices de corrupção.
Na base do ranking, aparecem países marcados por instabilidade e forte repressão à sociedade civil, como Sudão do Sul, Somália e Venezuela. O relatório alerta que esse cenário ameaça também nações que registraram quedas expressivas nos últimos anos, como Turquia, Hungria e Nicarágua.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!