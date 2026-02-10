REDES SOCIAIS

Após repercussão negativa de fala sobre Vírginia Fonseca, vereadora reforça crítica: “Degrada a figura feminina”

Após matéria veiculada pelo Rondônia Dinâmica, Sofia Andrade diz que manchetes priorizaram engajamento e sustenta argumentos apresentados em plenário sobre violência contra mulheres, Carnaval e influência cultural