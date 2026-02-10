PM registra cerca de 800 ocorrências policiais nas últimas 24 horas

Publicada em 10/02/2026 às 14h42
De ontem (9), às 10 horas de hoje (10), a Polícia Militar de Rondônia registrou, em todo o estado, 808 ocorrências policiais. Dentre elas, foram contabilizados 38 Boletins de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT); três Boletins de Ocorrência Ambiental (BOA); 17 Termos Circunstanciados; cinco armas apreendidas; 158 gramas de drogas apreendidas; 124 munições; oito veículos recuperados; 249 pessoas abordadas; sete foragidos recapturados; 71 prisões em flagrante, sendo 13 por tráfico de drogas; 253 Autos de Infração de Trânsito e 12 veículos removidos.
Suspeito armado é preso após roubo de veículo e celular em Porto Velho
Um homem identificado como R. S. C., foi preso na noite do dia 9 de janeiro de 2026, em Porto Velho, após roubar um veículo e um aparelho celular utilizando uma arma de fogo. A prisão ocorreu minutos após o crime, durante ação rápida da Polícia Militar.
Segundo informações da ocorrência, o roubo aconteceu por volta das 23 horas, no cruzamento da avenida Almirante Barroso com a avenida Rafael Vaz e Silva. A vítima aguardava a abertura do semáforo quando foi abordada por um indivíduo armado, que anunciou o assalto e levou um Volkswagen Fox prata, além de um celular.
Durante patrulhamento, a Polícia Militar recebeu informações via Centro Integrado de Operações policiais – CIOP de que o aparelho roubado estava sendo rastreado e se deslocava em alta velocidade, possivelmente junto ao veículo. Após monitoramento e acompanhamento das rotas informadas, os policiais localizaram o carro na Rua Neuzira Guedes, seguindo em direção à Avenida Rio de Janeiro.
O veículo foi interceptado na rua Aruba, bairro Tancredo Neves, após acompanhamento com sinais sonoros e luminosos. Na abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, municiada com 17 munições prontas para uso.
No interior do veículo, foram recuperados o celular da vítima, R$ 25 em dinheiro e chaves de residência. O suspeito confessou ter cometido o roubo minutos antes e afirmou que pretendia esconder o veículo na zona Leste da capital.
Durante consulta nominal, foi constatado ainda que havia contra o suspeito um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho, com validade até 2045.
O homem foi conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.
