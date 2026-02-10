Foragido é preso com pistola após roubar carro no centro

Publicada em 10/02/2026 às 09h30
O foragido da justiça Rian S. C., foi preso pela PM no final da noite desta segunda-feira (09), na Rua Aruba, bairro Tancredo Neves, zona leste de Porto Velho.
Ele é acusado de roubar um carro e um celular na Rua Almirante Barroso com Rafael Vaz e Silva, região central da capital.
Segundo a PM, o criminoso armado aproveitou o sinal fechado para render o motorista e roubar o veículo modelo Fox e o smartphone da vítima, depois fugiu em alta velocidade.
Através do rastreador do celular a PM localizou o veículo em fuga na Rua Neuzira Guedes, e depois de uma perseguição fez a abordagem. Com o suspeito foi encontrada uma pistola calibre 9mm com numeração raspada e 17 munições intactas e o aparelho roubado.
O bandido confessou ter feito o roubo, mas não quis falar sobre a procedência da arma. Em pesquisa foi constatado um mandado de prisão em desfavor de Rian, expedido pela 1 Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho, com vaidade até 2045.
