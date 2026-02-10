Soldado dado como morto liga para a família três anos após o funeral

Publicada em 10/02/2026 às 10h36
Após desaparecer na guerra da Ucrânia e ter o corpo dado como identificado, militar surpreendeu parentes ao entrar em contato após ser libertado em uma troca de prisioneiros, reacendendo a esperança da família e levantando dúvidas sobre a identificação feita anos antes
Afamília de um soldado ucraniano viveu um choque emocional ao receber, após anos de luto, uma ligação telefônica inesperada: do próprio homem que acreditavam estar morto. O contato revelou que Nazar Daletskyi, dado como morto desde 2022, está vivo e foi libertado recentemente após uma troca de prisioneiros.
Daletskyi desapareceu em maio de 2022, poucos meses depois do início da invasão russa à Ucrânia. Aos 42 anos, ele se alistou logo no começo do conflito para defender o país. Durante três anos, a família acreditou que o soldado havia sido capturado e, posteriormente, morto. A convicção se consolidou quando um corpo carbonizado foi identificado como sendo o dele, o que levou à realização de um funeral.
A reviravolta veio nos últimos dias, com uma chamada telefônica que mudou tudo. Do outro lado da linha estava Daletskyi. A família reconheceu a voz imediatamente, e as lágrimas foram instantâneas. O momento, registrado em vídeo, mostra parentes emocionados celebrando a notícia. “Foi muito estranho. Meu filho estava morto. Eu o enterrei, e de repente ouço a voz dele. Dá para imaginar? É uma alegria imensa”, disse a mãe do soldado, em declaração divulgada pelo site Blue Win.
No vídeo, a mulher repete frases de alívio e emoção, enquanto outros familiares comemoram. “Esperei por você por tanto tempo”, diz ela. Em outro trecho, a mãe pergunta se o filho está bem: “Você tem seus braços, suas pernas, está inteiro?”, questiona, ainda incrédula.
Segundo as informações divulgadas, Daletskyi foi libertado após uma troca de prisioneiros. Em setembro de 2025, um ex-prisioneiro de guerra já havia relatado à família que o havia visto em uma prisão russa, mas, à época, o relato não foi confirmado oficialmente. Agora, com o contato direto, ficou comprovado que o soldado está vivo.
As autoridades investigam como ocorreu a troca de corpos que levou à identificação equivocada. A expectativa é que Daletskyi retorne para casa em breve. Para a família, que viveu anos de dor e luto, o reencontro é descrito como algo que ultrapassa qualquer explicação racional. “É mais do que um milagre”, resumiram.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!