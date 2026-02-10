Chuvas intensas pedem atenção redobrada com a eletricidade

Publicada em 10/02/2026 às 10h54
Com monitoramento constante do clima e equipes em estado de prontidão nos dias de chuva, a Energisa Rondônia reforçar orientações essenciais de segurança à população. Tempestades acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas aumentam o risco de quedas de árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica, o que pode provocar rompimento de cabos e acidentes graves.
Diante desse cenário, a atenção da população precisa ser redobrada. A coordenadora de Segurança da concessionária destaca os principais perigos associados aos temporais. “Durante chuvas com raios, é fundamental buscar abrigo em locais seguros. Evite permanecer em áreas abertas, sob árvores ou próximas a estruturas metálicas, pois esses ambientes oferecem alto risco para pessoas e animais”, orienta.
Em situações de tempestades mais severas, ao se deparar com árvores sobre a rede elétrica, postes danificados ou fios rompidos no solo, a recomendação é clara: não se aproxime. Também não se deve tentar afastar cabos utilizando objetos de madeira ou metal. “Qualquer tentativa de manuseio pode resultar em choque elétrico, com consequências graves e até fatais”, alerta Jucilene.
Plano de contingência
A Energisa acompanha as condições climáticas em tempo real por meio do seu Centro de Operações, o que permite uma resposta ágil para reduzir impactos aos clientes. A distribuidora segue um plano de contingência específico para o período chuvoso, que inclui ações preventivas como inspeções antecipadas, intensificação das manutenções na rede e reforço das equipes de campo para atendimento durante as ocorrências.
Orientações de segurança
Em caso de descargas atmosféricas, retire aparelhos eletroeletrônicos das tomadas;
Evite utilizar equipamentos conectados à rede elétrica durante temporais;
Cabos telefônicos, de TV por assinatura e antenas podem conduzir a energia dos raios até os aparelhos. Por isso, desconecte os equipamentos dessas redes;
Não utilize chuveiro elétrico durante as chuvas;
Ao ouvir trovões, evite áreas abertas. Procure abrigo em edificações, feche portas e janelas. Caso não seja possível se abrigar, agache-se com os pés juntos e as mãos na nuca;
Não permaneça sob árvores nem próximo a torres ou estruturas metálicas;
Nunca toque em fios caídos ou em objetos que estejam em contato com a rede elétrica, pois podem estar energizados.
A Energisa reforça que qualquer ocorrência envolvendo a rede elétrica deve ser comunicada pelos canais oficiais de atendimento ou, em situações de risco iminente, ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.
Canais de atendimento da Energisa:
Central de Atendimento: 0800 647 0120 (24h, ligação gratuita)
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Aplicativo Energisa On: disponível para Android e iOS
