Polícia Civil prende suspeito de exploração sexual e armanezamentos de pornografia infantil

Publicada em 10/02/2026 às 09h15
A proteção de crianças e adolescentes segue como prioridade da Polícia Civil de Rondônia. Nesta semana, em Porto Velho, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) efetuou a prisão preventiva de um homem de 29 anos, investigado por crimes graves contra menores. A medida foi decretada pela Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da capital.
De acordo com as investigações, os crimes teriam ocorrido a partir de agosto de 2025, período em que o suspeito teria aproveitado sua posição de influência para se aproximar de jovens e praticar delitos. O investigado responde pelos crimes de armanezamento de pornografia infantil.
Conforme consta na apuração policial, o suspeito teria solicitado, mediante pagamento de valores entre R$20 e R$100, o envio de fotos íntimas de um adolescente de 15 anos. Após a recusa da vítima em atender novas solicitações passou a realizar ameaças de morte e de divulgação do material obtido.
Além da prisão preventiva, foi cumprido mandado de busca e apreensão no endereço do investigado, com autorização judicial para recolhimento de aparelho celulares, computadores, tablets, pen drives e outros dispositivos eletrônicos que possam conter provas relacionadas aos crimes.
O caso reforça o alerta sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes em redes sociais e aplicativos de mensagens. A Polícia Civil orienta pais e responsáveis a acompanharem de forma ativa a rotina digital dos jovens, observando mudanças de comportamentos, pedidos de sigilos, ofertas de dinheiro ou presentes e contatos frequentes com adultos desconhecidos.
