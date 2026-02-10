Força Tática prende três suspeitos e fecha boca de fumo na zona Leste

Publicada em 10/02/2026 às 09h15
No final da tarde desta segunda-feira, durante a Operação Força Total, a Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) prendeu três suspeitos e desarticulou um ponto de comercialização de drogas localizado na Rua do Linhão, no bairro Aponiã, zona Leste de Porto Velho.
De acordo com a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento intensificado na região quando avistaram dois suspeitos em frente a um imóvel já conhecido pelas forças de segurança como ponto de venda de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos correram para o interior da residência.
No local havia um terceiro suspeito, e os três tentaram fugir. Durante a ação policial, um deles chegou a se esconder no forro da casa, mas foi localizado e detido junto com os demais. Ainda durante a tentativa de fuga, um dos suspeitos quebrou um aparelho celular, possivelmente com o objetivo de dificultar o trabalho policial.
Na residência, os policiais apreenderam porções de crack e maconha, dinheiro em espécie, três balanças de precisão, dois aparelhos celulares e diversos saquinhos plásticos utilizados para embalar drogas.
Os três suspeitos entre eles um cidadão venezuelano foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça. A ação resultou no fechamento do ponto de tráfico e reforça o combate à criminalidade no âmbito da Operação Força Total.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!