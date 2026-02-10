Canal exclusivo amplia comunicação direta com as mulheres do município

Publicada em 10/02/2026 às 11h05
As mulheres de Porto Velho agora contam com um canal de acesso direto às informações da prefeitura, cujo objetivo é promover e fortalecer a participação feminina nas ações e políticas públicas implementadas pela gestão do prefeito Léo Moraes.
Trata-se do grupo de WhatsApp “Coordenadoria com Você” foi criado pela Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Para Mulheres (CPPM). Ele nasce como um espaço exclusivo de escuta e acolhimento, principalmente para mulheres empreendedoras, artesãs, servidoras e cidadãs em geral.
“Esse canal de comunicação é fundamental, pois a Coordenadoria tem como missão identificar as necessidades sociais das mulheres, promover seu crescimento e desenvolvimento, e compreender a realidade vivenciada nos bairros, distritos, e regiões específicas como o baixo Madeira e áreas próximas às rodovias, destacou a titular da CPPM, Anne Cleyane.
A coordenadora acrescentou que a proximidade com as mulheres é essencial, e o canal, além de funcionar como uma rede de apoio, também serve para divulgar as ações e eventos da Coordenadoria, garantindo que elas estejam informadas e engajadas na busca por melhorias.
“A iniciativa visa justamente essa conexão, buscando construir um trabalho que atenda às expectativas e necessidades das mulheres. Um grupo de WhatsApp facilita esse contato direto e permite que as mulheres se comuniquem com a gestão, fortalecendo a proximidade e o acesso à informação, independentemente de sua localização”, pontuou Cleyane.
Disse ainda que a gestão municipal está inovando, fortalecendo vínculos e incentivando o crescimento pessoal e profissional das mulheres em Porto Velho, encurtando a distância e fazendo com que, cada mulher sinta-se representada, ouvida, acolhida e pertencente à cidade.
O que encontrará no grupo:
- Calendário oficial de eventos e ações culturais;
- Informações sobre serviços públicos e direitos da mulher;
- Oportunidades de capacitação e networking;
- Matérias, Notícias e Avisos em tempo real.
Regras de Convivência:
- O grupo é exclusivo para assuntos relacionados às políticas e ações para mulheres;
- Críticas construtivas e sugestões são bem-vindas, sempre com educação;
- Não é permitido o envio de correntes, notícias falsas (fake news) ou propaganda política/religiosa;
- Para respeitar o seu descanso, nossos avisos oficiais serão feitos em horário comercial, só em caso de exceções.
