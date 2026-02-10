Campanha Não é Não do MPRO tem mobilização em Cacoal

Publicada em 10/02/2026 às 14h56
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), realizou uma mobilização da campanha Não é Não no município de Cacoal, com ações nas ruas e participação da rede de atendimento local.
A iniciativa, coordenada pela promotora de Justiça Karine Ribeiro Castro Stellato, buscou orientar a população sobre o respeito ao consentimento e a prevenção de situações de violência, por meio de atividades de contato direto com a comunidade.
Ações nas ruas
A mobilização contou com panfletagem, distribuição de leques e entrega de outros materiais da campanha. As equipes fizeram um pit stop no centro de Cacoal para conversar com moradores, comerciantes e pessoas que circulavam pela região.
O objetivo foi explicar, de forma simples, que “não é não” significa que toda pessoa tem o direito de dizer não, e que esse limite deve ser respeitado em qualquer situação.
