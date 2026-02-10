Prefeitura alerta para aumento de ISTs e reforça medidas de prevenção durante o Carnaval

Publicada em 10/02/2026 às 14h52
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, emitiu nesta semana um alerta sobre o aumento de casos confirmados de Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST’s no município.
De acordo com dados da Divisão de Vigilância Epidemiológica, somente neste ano já foram registrados 6 casos de HIV. A preocupação é que os números cresçam durante o período de Carnaval, quando historicamente ocorre maior exposição a situações de risco.
Diante disso, a Semusa reforça a importância da prevenção, que é eficaz e está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Entre as medidas está o uso correto e consistente de preservativos que reduz significativamente o risco de infecção por HIV, gonorreia, clamídia e outras IST’s.
Além disso, o SUS disponibiliza: PrEP (Profilaxia Pré-Exposição): medicamento utilizado antes da exposição para prevenir o HIV; PEP (Profilaxia Pós-Exposição): indicada após uma situação de risco, como relação sexual sem preservativo, devendo ser iniciada em até 72 horas.
A Semusa também destaca a importância da testagem regular e das vacinas contra Hepatite B e HPV, que ajudam a prevenir infecções e complicações graves.
Em caso de dúvidas ou necessidade de orientação, procure o Serviço de Atenção Especializada - SAE de Jaru, localizado na Avenida Rio Branco, nº 1341, Setor 02 ao lado da Semusa, ou entre em contato pelo telefone (69) 3521-2549.
O atendimento também pode ser realizado na unidade de saúde mais próxima.
