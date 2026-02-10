Zé Neto, dupla de Cristiano, fala sobre ansiedade e revela onde encontrou equilíbrio

Publicada em 10/02/2026 às 14h24
Uma conversa direta e sem roteiro marcou a manhã desta terça-feira (10) nas redes sociais de Zé Neto, da dupla com Cristiano. Após um período mais reservado, o cantor decidiu abrir espaço para um diálogo sincero com os seguidores ao ativar uma caixinha de perguntas no Instagram.
Entre os questionamentos recebidos, um em especial levou o artista a fazer um desabafo mais profundo: como ele conseguiu atravessar uma fase marcada por ansiedade e outras dificuldades emocionais. Diante da pergunta, Zé Neto optou por responder de forma direta, expondo sentimentos que, segundo ele, costumam ficar longe dos holofotes.
Ao iniciar a resposta, o cantor descreveu o impacto da ansiedade em sua vida: “Muito boa sua pergunta, inclusive vamos falar disso agora. É, o tempo é curto aqui, mas vamos falar. A ansiedade é devastadora. Ela nos leva ao caminho da ruína e de tudo que a gente imagina que pode ser maléfico para a nossa mente, para o nosso espírito. A ansiedade, ela faz isso”, afirmou.
Na sequência, Zé Neto refletiu sobre a convivência constante com o problema e a busca por estabilidade emocional. “Onde eu consegui encontrar um equilíbrio para a gente continuar? Porque a ansiedade não vai embora, né? As dúvidas, as incertezas não vão embora e, assim, acho que a vida de todo mundo que tem ansiedade [é desta forma]”, disse.
O sertanejo concluiu apontando o que considera ter sido essencial nesse processo. “Eu consegui encontrar em Deus. É muito pouco tempo para a gente falar de um tema tão complicado, mas eu acho que, se eu pudesse dar algum conselho para você que sofre de ansiedade e tudo mais, eu acho que é importantíssimo, essencial: cuide da sua alma e procure a Deus. Eu acho que esse é o caminho para a sua cura”, completou.
O tema já havia sido abordado anteriormente pelo cantor. Em 2024, Zé Neto & Cristiano anunciaram uma pausa temporária nos shows para que Zé Neto se dedicasse integralmente ao tratamento. Na época, ele revelou enfrentar depressão, síndrome aguda do pânico e dificuldades relacionadas ao álcool.
