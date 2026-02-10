Gracyanne inicia remoção de tatuagem em homenagem a Belo: “Vida que segue”

Publicada em 10/02/2026 às 14h15
Um gesto simbólico marcou uma nova fase na vida de Gracyanne Barbosa. A influenciadora revelou que deu início ao processo de remoção de uma tatuagem íntima feita em homenagem ao ex-marido, o cantor Belo. A primeira sessão aconteceu nesta terça-feira (10), cerca de dois anos após o término do casamento.
O início do procedimento foi registrado pela profissional responsável e divulgado nas redes sociais. Em seguida, a própria Gracyanne repostou as imagens, nas quais aparece deitada em uma maca durante a aplicação, já com sinais visíveis de clareamento da tatuagem logo na etapa inicial.
Na publicação, a especialista comentou o momento de forma descontraída e emocional: “Remover o nome do Belo da Gracyanne não foi fácil, porque além de profissional, sou fã desses dois! Mas tattoo passa, procedimento resolve e a música continua”, escreveu.
A decisão rapidamente gerou repercussão entre os seguidores. Nos comentários, internautas reagiram com surpresa, nostalgia e mensagens de apoio. “É difícil acreditar né, mas a vida continua”, disse uma usuária. “Agora acabou mesmo”, comentou outra. Houve ainda quem lamentasse o processo: “Sofrimento ver essa remoção”. Já mensagens desejando felicidade a ambos também apareceram: “Vida que segue, desejo muitas felicidades pra ela e pra ele”.
Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram o fim do casamento de 16 anos em abril de 2025. Desde então, seguiram caminhos distintos. A influenciadora assumiu um relacionamento com o empresário Gabriel Cardoso no início deste ano. Belo, por sua vez, vive um namoro com a influenciadora e ex-participante de reality Rayane Figliuzzi desde fevereiro de 2025.
