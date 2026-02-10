Esposa avalia cirurgia de Leonardo e diz que cantor “rejuvenesceu dez anos”

Publicada em 10/02/2026 às 14h36
O visual de Leonardo após um procedimento estético recente virou assunto nas redes sociais. A responsável por comentar publicamente o resultado foi a esposa, Poliana Rocha, que não economizou elogios ao falar da cirurgia facial feita pelo cantor no fim de janeiro.
A manifestação ocorreu neste domingo (8), quando Poliana abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Questionada por seguidores sobre o resultado da blefaroplastia — cirurgia realizada nas pálpebras —, ela respondeu de forma direta: “Ele rejuvenesceu dez anos e o olhar ficou leve, realçou a cor dos olhos. Amei”.
Além do comentário, a influenciadora compartilhou uma imagem de Leonardo ainda no período de recuperação, antes mesmo da retirada dos pontos. Na publicação, Poliana aproveitou para agradecer à equipe médica responsável pelo procedimento realizado em um hospital de alto padrão em Goiânia.
A blefaroplastia é indicada, em geral, para corrigir excesso de pele e bolsas de gordura na região das pálpebras. O procedimento busca suavizar o olhar, reduzir sinais de cansaço e flacidez e proporcionar um efeito de rejuvenescimento facial.
A cirurgia feita por Leonardo segue uma tendência mundial. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, a blefaroplastia foi o procedimento estético mais realizado no mundo em 2024, liderando o ranking global da entidade.
