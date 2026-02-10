Lúcio Mosquini garante R$ 1 milhão para construção de nova ponte sobre o Rio Santa Cruz em Alto Paraíso

Publicada em 10/02/2026 às 14h22
A liberação de R$ 1 milhão para a construção de uma nova ponte na Linha C-95, sobre o Rio Santa Cruz, foi confirmada para atender a demanda de mobilidade em Alto Paraíso.
O investimento foi destinado para viabilizar a execução de uma estrutura considerada necessária diante das limitações apresentadas pela ponte antiga, que já não atendia adequadamente às condições de uso da população local.
Antes da confirmação do recurso, a obra já vinha sendo tratada como prioridade em articulações com deputado federal Lúcio Mosquini realizadas junto à administração municipal. O planejamento da substituição da estrutura havia sido conduzido em conjunto com o prefeito João Pavan e sua equipe técnica, com a intenção de antecipar soluções para a travessia da região.
Com a garantia do aporte financeiro, a construção da nova ponte deverá ser realizada com foco em segurança estrutural e durabilidade. A iniciativa foi apresentada como parte das ações voltadas à melhoria da infraestrutura viária do município, dentro de uma estratégia de continuidade de investimentos públicos na região.
A substituição da ponte antiga é tratada como medida necessária para assegurar melhores condições de tráfego e transporte local. A confirmação do recurso consolida a etapa financeira do projeto e permite o avanço para as fases de execução da obra.
