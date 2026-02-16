Espetáculo de luzes marca homenagem a Preta Gil no Circuito Barra-Ondina

Publicada em 16/02/2026 às 09h27
O céu do Farol da Barra ganhou novas cores na noite de domingo (15), durante programação no Circuito Barra-Ondina. Um espetáculo com drones formou imagens e mensagens em tributo à cantora e atriz Preta Gil, que morreu em julho de 2025.
Entre as projeções, o público acompanhou o rosto da artista desenhado no céu por luzes sincronizadas. A frase “Preta, essa festa é sua!” também apareceu na apresentação aérea, reforçando o caráter simbólico da homenagem.
Filha de Gilberto Gil, Preta enfrentava um câncer no intestino. Além do espetáculo visual na orla, o tributo se estendeu ao tradicional Camarote Expresso 2222, ligado à família Gil, que também prestou reverência à cantora durante a noite.
A ação foi promovida pelo iFood, patrocinador do camarote e do Carnaval de Salvador. O show tecnológico integrou a programação da festa e reuniu foliões que acompanharam a homenagem em um dos pontos mais emblemáticos da capital baiana.
