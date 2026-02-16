“Energia de gostosa não vende no Moujaro”: Leandra Leal fala sobre pressão estética e recusa emagrecer para novela
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 16/02/2026 às 09h22
No ar como a vilã Zilá em Coração Acelerado, da TV Globo, Leandra Leal voltou a comentar um tema recorrente em sua trajetória: a cobrança sobre o corpo. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz relatou que recebeu sugestões para emagrecer por causa do novo trabalho na televisão, mas decidiu não alterar a aparência.

Segundo Leandra, a pressão não partiu de uma exigência da personagem, mas de opiniões externas. “Algumas pessoas falaram que eu deveria emagrecer para a novela, mas a personagem não exigia isso e não quis colocar em risco minha saúde com canetas emagrecedoras. Tem mais: a pessoa, para ser desejada, precisa se curtir. Energia de gostosa não vende no Moujaro”, afirmou.

Aos 43 anos, ela explicou que a pandemia transformou sua forma de enxergar o próprio corpo. “Uma das coisas boas que a pandemia me ensinou foi cultivar gratidão pela vida. A crise sanitária mudou minha relação com o corpo, passei a enxergá-lo como fonte de experiências e de prazer. Ainda não recuperei a minha forma física de antes da gravidez, e estou de boa”, declarou.

A atriz também observou que percebe uma cobrança intensa sobre mulheres no pós-parto. “Vejo mulheres que acabaram de ter filho com pressa para retornar à antiga silhueta, se submetendo a cirurgias plásticas. Não julgo, mas essa não é a minha escolha”, disse.

Para Leandra, a discussão vai além de estética e envolve saúde e autonomia. Ao optar por não recorrer a medicamentos ou procedimentos para emagrecimento, ela afirma priorizar bem-estar e coerência pessoal em um momento em que esses recursos ganharam maior visibilidade.

 

