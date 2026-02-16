Paolla Oliveira fala sobre fase solteira e declara: “sou louca pelo Diogo”

Publicada em 16/02/2026 às 09h37
A passagem de Paolla Oliveira pela Marquês de Sapucaí no domingo (15) não se resumiu ao visual vibrante nem ao posto de rainha de honra da Grande Rio. Durante conversa com jornalistas em um camarote, a atriz comentou o fim do relacionamento com Diogo Nogueira, encerrado após cinco anos.
Segundo Paolla, a separação não rompeu o vínculo de afeto entre os dois. “A gente separou o casal, mas eu sou louca pelo Diogo, pela família dele, ele pela minha. Então, quando o relacionamento é bom, ele deixa laços”, declarou.
Apesar do tom carinhoso, ela afastou especulações sobre uma possível retomada. “A gente tem isso, não para uma volta, como as pessoas falam, mas para continuar e se manter firme entre a gente”, explicou.
Solteira desde o anúncio do término, Paolla afirmou que encara o momento com tranquilidade. “É engraçado que me perguntaram ali: ‘Como é que está essa solteira?’. Falei: ‘Gente, estou só solteira por enquanto, bem normal’. Talvez seja porque eu não esteja prestando tanta atenção nisso”, comentou.
A atriz também reagiu às versões que circularam nas redes após o fim do namoro. Entre os rumores, estavam acusações de traição e especulações sobre procedimentos estéticos. “Em dois minutos, eu fui corna, traída não sei quantas vezes, fiz uma lipo no periquito, não sei de que maneira apareceu isso. Teve negócio de briga, de disputa… É uma confusão tão grande que, na hora que penso em responder uma coisa, aparece outra”, desabafou.
Na Sapucaí, Paolla reafirmou que mantém respeito e proximidade com o ex-companheiro, enquanto segue dedicada aos compromissos profissionais e à nova fase pessoal.
