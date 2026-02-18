Prefeitura de Ji-Paraná define logística para primeiro mutirão de combate à dengue no dia 21

Publicada em 18/02/2026 às 16h15
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou reunião de alinhamento com as secretarias envolvidas para organizar o primeiro mutirão de combate à dengue, que será realizado no sábado, dia 21, das 8h ao meio-dia, no primeiro distrito do município.
A ação contemplará os bairros Bosque dos Ipês, Planalto 1, Planalto 2, Jardim Presidencial e Santiago, regiões que concentram maior número de notificações de arboviroses. Durante a reunião, foram definidos os pontos estratégicos, a logística de coleta e o papel de cada secretaria na execução do mutirão.
De acordo com a gerente de Vigilância em Saúde, Karlla Mileski, o planejamento é fundamental para garantir eficiência na ação. “Apresentamos o cenário atual das arboviroses no município e, a partir disso, definimos os bairros prioritários, os pontos de apoio e toda a organização necessária para que essa mobilização ocorra de forma efetiva”, destacou.
O caminhão de coleta não passará em todas as ruas, seguindo apenas o trajeto previamente definido: saída da CMEI Edimilson da Silva Reis, no Bosque dos Ipês, passando pela Rua Jorge de Melo, Rua Rondônia, Rua Tancredo Neves, Rua São Manoel e Rua Mato Grosso, até o antigo Galpão Gaúcho, retornando pelo mesmo percurso.
Para atender moradores cujas ruas não estejam no trajeto, a Prefeitura disponibilizará pontos fixos de coleta, onde os materiais poderão ser entregues:
• CMEI Edimilson da Silva Reis – Bosque dos Ipês
• EEEFM Antônio Bianco – Jardim Presidencial
• CMEI Nelson Dias – Santiago
• Antigo Galpão Gaúcho – Santiago
Serão recolhidos resíduos que possam servir como criadouros do mosquito, como pneus, móveis velhos, garrafas, baldes, recipientes plásticos e outros objetos que acumulam água. Entulhos de construção, restos de obra e galhos não serão recolhidos, uma vez que a ação não substitui a coleta regular de lixo do município.
O secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz, reforçou que a ação é resultado de planejamento conjunto entre as secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Obras. “Uma mobilização dessa magnitude exige organização e estratégia. Definimos as rotas, os pontos de apoio e o papel de cada equipe para garantir eficiência e trazer resultados concretos para a população”, afirmou.
A Prefeitura de Ji-Paraná destaca que este será o primeiro mutirão do mês, funcionando como projeto piloto cuidadosamente estruturado. Um segundo mutirão já está programado para o dia 28, no segundo distrito.
A gestão municipal reforça que o enfrentamento à dengue é uma responsabilidade coletiva: a Prefeitura está fazendo a sua parte, mas a participação da população é essencial para eliminar criadouros do mosquito e reduzir os riscos à saúde pública.
